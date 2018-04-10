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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul yoğun sise teslim oldu... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu Video

İstanbul yoğun sise teslim oldu... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Trafikten görüntü
-Galata kulesinden görüntü
-Ortaköy Camiinden görüntü
-Balık tutanlardan görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul’da gece boyunca sis etkili oldu. Sis İstanbul’un birçok yerinde etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi azaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü siste kayboldu. Ortaköy Camiinden daha önceden görülen köprü sis nedeniyle tamamen kayboldu. Sis nedeniyle E-5, TEM’de ilerleyen araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı. Sis nedeniyle Galata Kulesi de tamamen kayboldu.
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