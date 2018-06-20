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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişin detayları ortaya çıktı

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişin detayları ortaya çıktı

Havalimanından arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- İlk inişin yapılacağı saatlerde uçuş yasağı getirildi İSTANBUL

Polis Jandarma Uçuş Yasağı 


- İstanbul’da yapımı devam eden ve 29 Ekim 2018'de açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı ilk inişin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın saat 20.30'da İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenilirken, inişin yapılacağı saatlerde havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapacak olması nedeniyle havalimanı çevresinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Havalimanına yakın noktalarda polis ve jandarma ekipleri nöbet tutarken, havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler arasında havalimanı ve çevresi uçuş trafiğine kapatılırken, görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşmasının, girişi ve kalkışının yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına yer hizmeti verecek olan TGS şirketi gerekli malzemeleri dün akşam yeni havalimanı’na taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bakan Arslan Karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın yarın saat 20.30'da İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. Uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı yeni havalimanında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan ve diğer yetkililer karşılayacak. Erdoğan daha sonra havalimanında incelemelerde bulunacak. (ÖY-
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