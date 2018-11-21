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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul ve Van’da uyuşturucu operasyonu: 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul ve Van’da uyuşturucu operasyonu: 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Polis kamerasından operasyon

Organik Tarım Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik 

-Ele geçirilen uyuşturucuların emniyetteki sergisi

( İSTANBUL )- İstanbul polisinin Afganistan’dan Van'a gelen bir TIR'a, Selimpaşa’da organik tarım çiftliği ve Silivri’de bir kamyona düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonlarında toplam 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul polisinin İstanbul ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-17 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı operasyona imza attı. Operasyonun ilki, Afganistan’dan yola çıkarak Van’a gelen bir tır’a düzenlendi.
Afganistan’dan itibaren narkotik polisince uydu aracılığı ile takibe alınan tır, Van'da ‘arızalı’ süsü verilerek çekiciye yüklendi. Tıra operasyon kararı alan İstanbul polisi, yapılan baskında araçta 90 kilo eroin ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik polisince ikinci operasyon, Silivri’nin Selimpaşa mahallesindeki bir organik tarım çiftliğine düzenlendi.
Selimpaşa’da, ‘organik tarım’ adı altında Skunk üretimi yapılan çiftlikte 250 kilo skunk türü uyuşturucu ele geçiren polis, adreste bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü operasyon, doğu illerinden İstanbul'a gelen bir kamyona düzenlendi.
Şüphe üzerine durdurulan araçtaki yangın tüplerinden şüphelenen narkotik polisi, tüplere gizlenmiş 10 kilo eroin daha ele geçirdi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan F.C., V.A., S.G., R.K., E.B. ve F.Ö. adlı 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ ve ‘uyuşturucu nakletmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK-ÖFA
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