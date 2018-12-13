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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İstanbul ve Gebze'de yakalanan organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

- İstanbul ve Gebze'de yakalanan organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Suç Örgütü İşadamları Suç Duyurusu Mermi 


- İstanbul ve Kocaeli'de geçen hafta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı “yağma” ve “tehdit” suçuna karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 7 silah, yüzlerce mermi ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan çek ve senetlerin de ele geçirildiği baskınlarda yakalanan 17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Operasyonun öncesi... Şüphelilere yönelik soruşturmaya neden olan suç duyurusu, zorla senet imzalatılmak için darp edilen bazı iş adamlarının ihbarı üzerine gerçekleşmişti. Zorla senet imzalatmak için 'tehdit' ve 'cebir' uygulanan işadamlarının verdiği bilgiler ışığında, şüpheliler uzun süre teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilmiş, suç şebekesinin liderlerinin Ü.S. ve T.S. olduğunu belirleyen emniyet kuvvetleri, zanlıların kendilerini "Sarallar Suç Örgütü" üyesi olarak tanıtıp yaklaşık 24 farklı olaya bulaştıklarını ortaya çıkarmıştı. (SK-ÖFA
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