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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul ve Afyonkarahisar’da ‘sağlık hizmeti’ dolandırıcılarına operasyon kamerada: 13 gözaltı İzle

İstanbul ve Afyonkarahisar’da ‘sağlık hizmeti’ dolandırıcılarına operasyon kamerada: 13 gözaltı İzle

Polis kamerasından şebeke elebaşı Aziz T.K.’nin görüntüsü

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-Polis kamerasından operasyon anı
-Şebeke liderinin evine girilmesi
-Yere yatırılarak gözaltına alına Aziz T.K.’nin yerdeki görüntüsü
-Evde ve adreslerde yapılan aramalar
-Gözaltına alınan zanlılar
-Zanlıların emniyete getirilişi
-Sağlık kontroller
-Ele geçen suç unsurlarının emniyetteki sergisi

( İSTANBUL )- Bastırdıkları sahte ‘sağlık hizmeti’ kartlarıyla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran organize suç şebekesi, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi- Operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanırken, eski bir banka çalışanı olduğu öğrenilen şebeke elebaşı Aziz T. K.’nin elde ettiği paralarla lüks içerisinde yaşam sürdüğü ve daha önce Beşiktaş’ta 2 ayrı gece kulübüne ortak olduğu ortaya çıktı İSTANBUL

- Özel sağlık hizmeti verdikleri iddiasıyla, bastırdıkları sahte kartlarla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran organize suç şebekesi, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanırken, eski bir banka çalışanı olduğu öğrenilen şebeke elebaşı Aziz T. K.’nin (41), elde ettiği paralarla lüks içerisinde yaşam sürdüğü ve daha önce Beşiktaş’ta 2 ayrı gece kulübüne ortak olduğu ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yoğun ihbar üzerine özel sağlık hizmeti verdikleri iddiasıyla, bastırdıkları sahte kartlarla binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran organize suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Dolandırıcılık şebekesinin, kimlik bilgilerine ulaştığı çok sayıda kişiyi ‘özel sağlık sigortası şirketi’ adı altında arayarak kredi kartı bilgilerini alıp hesaplarından izinsiz para çektiği ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta İstanbul ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 diz üstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 5 harddisk ve 28 bin 420 lira ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltı ve sorgu işlemlerinin ardından, 29 Ocak'ta adliyeye sevk olan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şebekenin 8 üyesi ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı. Eski bir banka çalışanı olduğu öğrenilen şebeke elebaşı Aziz T. K.’nin, dolandırdığı paralarla lüks içerisinde yaşam sürdüğü, yakalanmadan önce Beşiktaş’ta 2 ayrı gece kulübüne de ortak olduğu ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı adresler arasında 2010’dan bu yana bu dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebeke elebaşının Acıbadem'de ikamet ettiği bir villada olduğu öğrenildi. Şebeke elebaşı Aziz T.K.’nin villada lüks hayat yaşadığı öne sürülürken, üzerine mal kaydı olmayan zanlının çeşitli marka ve modelde lüks araç kullandığı ileri sürüldü. Şüphelinin ilk kurduğu şirketin ise eşi üzerine olduğu kaydedildi. (SK- ÖY-
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