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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA'ya ziyaret - İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA'ya ziyaret - İSTANBUL

- Ziyaretten detaylar İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA'ya ziyaret - Vali Ali Yerlikaya, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ağırladı.Şenol Kazancı, AA'nın İstanbul Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Yerlikaya'ya ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.Vali Yerlikaya da AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Kazancı ve tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.Öte yandan Yerlikaya, aynı binada yer alan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Genel Müdür Yakup Karaca'yla görüştü.Ziyaretlerde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu da yer aldı.

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