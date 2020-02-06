İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya pistten çıkan uçakta yaralananlarla ilgili açıklama yaparak 92 kişinin taburcu olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada,” Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile;92’si taburcu oldu.14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor”dedi.





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