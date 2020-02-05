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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan uçağın pistten çıktığı olayla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan uçağın pistten çıktığı olayla ilgili açıklama

YARALILARIN GÖRÜNTÜSÜ

( İSTANBUL - YARALI GÖRÜNTÜSÜ) İSTANBUL

Sosyal Medya Yolcu Uçağı 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.” İfadelerine yer verdi.
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