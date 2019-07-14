İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

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( İSTANBUL )- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- “O gece, çıplak ellerimizle tarihin en büyük destanlarından birini yazdık” İSTANBUL



- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz gazi ve şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yerlikaya, “O gece, çıplak ellerimizle, tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. O gece, Türkiye’nin kaderini değiştirdik, kardeşlerim” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 15 Temmuz gazi ve şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile birlikte çok sayıda şehit yakını ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program 15 Temmuz gecesini anlatan kısa film gösterimiyle devam etti. Film gösterimi sırasında bazı şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda işgal girişimiydi” Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Türkiye’nin o gece tek yumruk olduğunu belirterek, “15 Temmuz’un 3. yılını idrak ediyoruz. Yaramız hâlâ çok taze. Yaramız hâlâ çok derin. Türkiye’nin en uzun gecesini 3 yıl önce yaşadık. O karanlık gecede FETÖ’cü hainler iş başındaydı. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi. Asker kılığına girmiş katiller, vatanımızı işgale yeltendi. Gazi Meclisimizi bombaladılar, Külliyeyi bombaladılar. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldılar. Cumhurbaşkanımızın canına kast ettiler. Ankara’daki özel harekât dairesinde kahramanlarımızı şehit ettiler. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı, bize çevirdiler. Üzerinde muskadan başkan bir şey taşımayan kardeşlerimizin üstüne yaylım ateşi açtılar. İstanbul’da; 99 kardeşimiz şahadet şerbeti içti. Bin 29 kardeşimiz vatan için serden geçti. O gece 251 kez şehit düştük. 2 bin 757 kez gazi olduk. ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak’ diyen bir milleti, sindirebileceklerini sandılar. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıktı. Öldüremeyecekleri kadar çoktuk. Kiminiz Köprüde, kiminiz Saraçhane’de, kiminiz Vatan’da, Türkiye meydanlarda tek yumruktu” diye konuştu.

“O gece, çıplak ellerimizle tarihin en büyük destanlarından birini yazdık” Darbeye kalkışan hain FETÖ’cülere vatanın teslim edilmediğimi aktaran İstanbul Valisi Yerlikaya, “O gece uyusaydık. Bir daha uyanamazdık. O gece uyusaydık. Vatansız, bayraksız, ezansız kalırdık. Minarelerden çınlayan ‘Es Salatu Ve’s-Selamu Aleyke Ya Rasulallah’ sadasıyla dirildik. O gece, çıplak ellerimizle, tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. O gece, Türkiye’nin kaderini değiştirdik, kardeşlerim. O gece, bozkırların, kederli nehir yollarının, sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran atların, şehirlerin ve toprağın bahtını değiştirdik. O gece; cesaret olduk, destan olduk; hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık kardeşlerim. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ’cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor. Ahirette ise, sonsuz bir cehennem onları bekliyor. Bunlarla mücadelemiz, Dünyada da ukbada da devam edecek. Vatan Nöbetimiz hiç bitmeyecek” diye konuştu.



