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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

açıklama metninin fotoğrafı

( İSTANBUL )- "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" İSTANBUL

Deprem 


- İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,"Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi. İstanbul Valiliğinden Silivri açıklarında meydana gelen 4,6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi. Açıklamanın tam metni şöyle: "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00’de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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