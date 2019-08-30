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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreni düzenlendi

- İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreni düzenlendi

(SÜ-

Cumhuriyet Başsavcı General 

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- -Tebrik töreninden görüntü
- -Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerlerini almasıyla birlikte tebrik töreni başladı.
Programa generaller, amiraller, cumhuriyet başsavcıları, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer de katıldı.
(SÜ-EG-
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