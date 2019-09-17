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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki şüpheli toz paniğine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki şüpheli toz paniğine ilişkin açıklama

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Argo Borat 


- İstanbul Valiliği, Tuzla'da Anadolu Yakası Kargo İşleme Merkezinde sabah saatlerinde yaşanan şüpheli toz paniği olayına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde PTT Başmüdürlüğü Anadolu Yakası Kargo İşleme Merkezi’nde açılan bir çuval içerisinde toz niteliğinde şüpheli bir maddeye rastlanmış, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde gereken tedbirleri alarak inceleme ve araştırmalarda bulunmuşlardı. Yapılan ilk incelemede rastlanan toz maddenin insan ve çevre sağlığı yönünden herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edilmiş, detaylı inceleme yapılması amacıyla Hıfzıssıhha Laboratuvarı’na gönderilmiştir. PTT Kargo İşleme Merkezi’nde verilen hizmetler normal seyrinde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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