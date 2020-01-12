Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Valiliği’nden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği’nden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- "Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" İSTANBUL

Balıkçı Teknesi Termal Kamera Kamera Helikopter 


- İstanbul Valiliği, kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ve çalışmaların yarın sabah 08.00’dan itibaren devam edileceğini duyurdu. Kilyos açıklarında geçtiğimiz Cuma günü sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker, Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesi çarpışmış ve 6 balıkçıdan 3'ü çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarılırken, diğer 3'ü ise kaybolmuştu. Dün yapılan çalışmalarda kaybolan bir balıkçı daha bulunmuştu. Diğer iki balıkçıya ulaşmak için çalışmalar ise dün olduğu gibi bugün de devam etti. İstanbul Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “10 Ocak’ta Kilyos açıklarında meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 08.00’den itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir. Gün boyu yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaya devam edilmektedir. Yarın sabah 08.00’dan itibaren; Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı