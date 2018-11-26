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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İstanbul Valiliği: ' 4 şehidimiz bir yaralımız var' İzle

- İstanbul Valiliği: ' 4 şehidimiz bir yaralımız var' İzle

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( İSTANBUL ) - İstanbul Valiliği: " 4 şehidimiz bir yaralımız var"- İstanbul Valiliği düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı İSTANBUL

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- İstanbul Valiliği düşen helikopterle ilgili yazılı açıklama yaparak; " 4 şehidimiz 1yaralımız var" dedi.
İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden (4) şehidimiz ve (1) yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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