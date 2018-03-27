İstanbul Üniversitesi'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açıldı Haberi

-İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşması

-YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç konuşması

-Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych konuşması

-Açılış kurdelesi kesimi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye’nin ilk Ukrayna dili ve edebiyatı ana bilim dalı İstanbul Üniversite’nde açıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı bünyesinde Türkiye’nin ilk Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Edebiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ve basın mensupları katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye ile Ukrayna arasında tarihten devralınan bir miras olarak geniş ve çok yönlü ilişkiler bulunduğunu söyledi.



Prof. Dr. Ak, "Bu tarihsel yakınlaşmadan da anlaşıldığı üzere her iki taraf da 'kardeşlik' sözü vermiştir. İlişkilerdeki bu 'kardeşlik' ilkesi dünden bugüne gelişen Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin en temel dayanağı olmuştur. İşte öncülüğü kendine misyon ve vizyon edinen İstanbul Üniversitesi, Türkiye’de ilk defa olmak üzere Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının açılmasına ön ayak olmuş, söz konusu anabilim dalı 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kapılarını ve kucaklarını öğrencilerine açmıştır" ifadelerini kullandı. "Eğitimler iki yıl Türkiye’de, iki yıl Ukrayna’da alınacak" Bu programı sıradan açılış programları yerine bir üst seviyeye çıkarılması gerektiğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç gelecek yıllarda bu programın öğrencilerini iki yıl Türkiye’de iki yıl Ukrayna’da eğitim alacak bir protokol yapılması gerektiğini aktardı. Saraç program hakkında şunları söyledi: "Türk yüksek eğitim sisteminin 185 üniversitesiyle 7 milyonu aşan öğrencisiyle küresel bir özellik arz etme küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Kalite, ihtisaslaşma öncelikli alanlar gibi temel kavramları artık yüksek öğretim sistemine soktuk. Son 30 yılda imzalanan bakan nezdinde anlaşmaların 3-4 yılda 2 misline çıktı. Açılan bu bölümün Türkiye halklarını ve devletlerini daha da yakınlaştıracağını inanıyoruz". "Ukrayna’dan Türkiye’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin sayısı günden güne artıyor" Bürokratik zorlukları kısa sürede aştıklarını vurgulayan Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, "Yeni öğrencilerin sadece Ukrayna dili öğrenecekleri anlamına gelmiyor. Bizi daha iyi tanıma bizim kültürümüzü daha iyi keşfetme imkanlarına sahip olacakları anlamına geliyor. Bundan sonra ilişkilerimiz daha iyi gelişecek hemen haklarımız daha da yakınlaşacak ve yeni ortak projelere yol açılacaktır. Bu vesileyle sayın bakana ve başkanlara çok teşekkür ediyorum. İki yılda çok büyük mesafeler kat ettik. Gerçekten bürokratik ve uzun süreçlere rağmen bunu kısa sürede başarabildik. Ukrayna’dan Türkiye’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin sayısı günden güne artıyor. Yaklaşık 500 kişiye ulaştı. Bu sayı daha da artacağını biliyorum” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı kürsü açılışı gerçekleşti.

