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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı - İSTANBUL Haberi

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı - İSTANBUL Haberi

- Öğrencilerin eyleminden detaylar - Öğrenci İrem Gümüşkaya ile röportaj İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı - Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, dün meydana gelen depremde okul binasında hasar oluştuğu gerekçesiyle derslere girmediİSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri dün meydana gelen depremde okulda hasar oluştuğu gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının hasar gördüğünü belirten öğrenciler derslere girmedi.Beyaz önlüklerle fakülte önünde bir araya gelen öğrenciler, "Can güvenliğimiz yok", "Hasta ve hekim için can güvenliği" yazılı pankartlar açtı.Öğrenciler, depremin ardından binadaki hasarın gözle görülür hale geldiğini, fakültenin eğitim ve hasta bakımı için uygun olmadığını iddia etti.

Fakülte Okul Binası Can Güvenliği Oturma Eylemi Öğrenciler 

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