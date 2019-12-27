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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu - İSTANBUL

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu - İSTANBUL

- İstanbul 'un yüksek kesimleri - Araçların üzerinde biriken kar görüntüleriİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu. İstanbul 'da aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerde yerini, kısa süreli karla karışık yağmura bıraktı.Çamlıca Tepesi'nde bazı araçların üzerinde kar birikintisi görüldü.
Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul 'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

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