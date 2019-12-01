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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’un yanı başındaki Karatepe’ye mevsimin ilk karı yağdı Haberi

İstanbul’un yanı başındaki Karatepe’ye mevsimin ilk karı yağdı Haberi

-Kar yağışından örüntüler

Ölümsüz Sarılar Kar Topu Karla Mücadele Yağan 

--Vatandaşlardan görüntüler
--Yolun temizlenmesi
--Vatandaşlarla röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) -- Karı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı KOCAELİ

- İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağan karı gören vatandaşlar fotoğraf çekip kar topu oynayarak anın tadını çıkarttı. İstanbul’a yakınlığı bilinen ve kayak pistleri her yıl vatandaşların akınına uğrayan Kocaeli’nin Kartepe ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Öğlen saatlerinde etkili olan kar ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgeye gezmek için gelen vatandaşlar ise yağan karı görünce cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Yol kenarlarında araçlarını durduran vatandaşlar kartopu oynayıp özçekim yaptı. İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerden geldiklerini söyleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntü ile karşılaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele timleri de yağışın başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek, yolların kapanmasını önlemek için küreme çalışması başlattı. “Çocuklar da mutlu oldu” Sakarya’dan ailesi ile gezmeye geldiğini, mevsimin ilk arkına denk geldiği için çok mutlu olduklarını ifade eden Zeynep Kuşaklı, “Sakarya’dan çocuklarımla birlikte Kartepe’ye gezmek için çıktık. Şansımıza kar yağdı. Çok eğlenceli. Biraz eğendik. Bu tamamen bir mutluluk. Çocuklar da çok mutlu oldu. Şimdi geze geze gidiyoruz” dedi.
(MK-
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