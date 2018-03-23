İstanbul'un üç yıllık trafik cezası bilançosu - İSTANBUL İzle
- Polisin uygulamalarından görüntüler - Trafik detayları İstanbul 'un üç yıllık trafik cezası bilançosu - İstanbul 'da 2015, 2016 ve 2017'de polis sorumluluk bölgesinde kural ihlali yapan sürücülere 7 milyon 121 bin 83 ceza işlemi uygulanırken, 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında ceza yazıldı - Sürücülere, 3 yıllık dönemde 1 milyon 689 bin 194 ile en çok "park yasağı" cezası verilirken, en fazla para cezası da 272 milyon 699 bin 917 lirayla "hız ihlali"ne kesildiİSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - İstanbul 'da 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kural ihlali yapan sürücülere 7 milyon 121 bin 83 ceza işlemi uygulanırken, 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında da ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğini düzenlemek ve araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. İstanbul 'un 39 ilçesinde denetimlerine kesintisiz devam eden trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor.AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 7 milyon 121 bin 83 trafik cezası kesildi.Söz konusu dönemde sürücülere 1 milyar 295 milyon 386 bin 854 lira tutarında da ceza yazıldı. - "Park yasağı" ilk sıradaBu verilere göre, İstanbul 'da 3 yılda trafik ekipleri tarafından en çok "park yasağı" ihlali için ceza yazıldı. Bu kurala uymayan 1 milyon 689 bin 194 sürücüye ceza kesildi.İkinci sırada olan "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan" 1 milyon 207 bin 641 sürücüye, daha sonra da "hız kurallarına uymamak"tan 1 milyon 85 bin 752 sürücüye ceza yazıldı.Sürücülerin 422 bin 746'sına "seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan", 408 bin 172'sine "kırmızı ışık ihlalinden, 187 bin 213’üne "emniyet kemeri kullanmamaktan", 71 bin 647'sine "şerit ihlalinden", 67 bin 43'üne "fazla yolcu taşımaktan", 49 bin 2'sine "alkollü araç kullanmaktan", 43 bin 896'sına "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan", 30 bin 655'ine "korsan taşımacılıktan", 28 bin 374'üne "tonaj fazlası yük taşımaktan", 2 bin 195'ine "yetkisiz tepe lambası, çakar, siren bulundurmaktan", 1 milyon 827 bin 553'üne de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ceza işlemi uygulandı. - En fazla para cezası "hız ihlali"neİstatistik verilere göre, 2015, 2016 ve 2017'da İstanbul 'da kural ihlali yapan sürücülere kesilen para cezaları açısından ilk sırayı "aşırı hız" aldı. Bu kuralı ihlal eden sürücülere, 272 milyon 699 bin 917 lira para ceza kesildi.İkinci sırada yer alan "park yasağı" kuralına uymayan sürücülere ise 153 milyon 701 bin 398 lira ceza yazıldı.Sürücülere "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak"tan 108 milyon 998 bin 982 lira, "kırmızı ışık ihlali"nden 78 milyon 781 bin 506 lira, "korsan taşımacılık yapmak"tan 46 milyon 494 bin 425 lira, "alkollü araç kullanmak"tan 41 milyon 17 bin 812 lira, "tonaj sınırının aşılması"ndan 39 milyon 889 bin 457 lira, "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak"tan 37 milyon 921 bin 117 lira, "emniyet kemeri kullanmamak"tan 16 milyon 924 bin 508 lira, "şerit ihlali"nden 14 milyon 36 bin 660 lira, "fazla yolcu taşımak"tan 4 milyon 812 bin 654 lira, "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak"tan 3 milyon 985 bin 551 lira, "yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren bulundurmak"tan 200 bin 709 lira, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ise 475 milyon 922 bin 158 lira ceza işlemi uygulandı. - Trafik denetimi, kazaları azaltıyorEmniyet yetkilileri, her yıl trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını, yaralılardan birçoğunun vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğunu bildirdi.Güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerin trafik kazalarını azalttığına dikkati çeken yetkililer, sürücüler üzerinde yapılan araştırmalarda, denetim yapılan yollarda kurallara uyulduğu, denetimin olmadığı bölgelerde ise daha fazla kural ihlali yapıldığı ve buna bağlı olarak trafik kazalarının daha çok meydana geldiğinin belirlendiğini kaydetti.