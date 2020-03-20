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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE-1) İSTANBUL

Cuma Namazı 


- İstanbul'un tarihi camileri, en boş günlerinden birini yaşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı. Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkilen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmayışıyla beraber tarihi camiler ve avluları bomboş kaldı. Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eyüp Sultan Camii'nin boş kalmış halleri havadan görüntülendi.
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