İstanbul’un simgeleri “Serabsel Palsi” için yeşile büründü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü

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( İSTANBUL )-Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü İSTANBUL



- İstanbul’un simge yapıları Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Serebral Palsi hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşil renk ile aydınlatıldı. Dünya’da Ekim ayının “Serebral Palsi Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi sebebiyle, İstanbul’un simge yapılarında da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, (SERÇEV) Serebral Palsi hastalığına yönelik toplumda bir farkındalığın oluşması için bir etkinlik gerçekleştirdi. 6 Ekim Pazar akşamından 7 Ekim Pazartesi sabahına kadar, tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil renk ile aydınlatıldı.

