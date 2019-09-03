İstanbul’un lüks semtinde ilginç hırsızlık kamerada

-Kadının gelmesi

-Mumu görmesi ve incelemesi

-Koklaması ve yerine bırakması

-Eline alarak çantasına atması

--Aktüel kamera-

-Olayın yaşandığı mağaza

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Bebek’te kaldırımda yürüyen kadın mağazanın önündeki mumu önce kokladı sonra çaldı İSTANBUL



- Bebek’te kaldırımda yürüyen genç bir kadın, mağazanın önünde satışa sunulan mumu önce kokladı ardından da kaşla göz arasında çantasına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, kadının soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos Çarşamba günü saat 13.25 sıralarında Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde vatandaşlar cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğü esnada genç bir kadın, parfümeri mağazasının önünde durdu. İş yeri önündeki sehpanın üzerinde satışa sunulan mumu gören kadın, eline alarak incelemeye başladı.

Bir süre mumu koklayan kadın arından sehpaya geri bıraktı. Tekrar geri alan genç kadın, etrafa baktıktan sonra kaşla göz arasında mumu çantasına atarak kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DCC-ÖFA

