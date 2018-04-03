İstanbul'un laleleri havadan görüntülendi İzle

-Lalelerden aktüel görüntü



( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- İstanbul'un dört bir yanı lale açtı- Lalezara dönen Emirgan Korusu havadan çekilen görüntülerle hayran bıraktı İSTANBUL



- Bu yıl 13'cüsü düzenlenen "İstanbul Lale Festivali'' kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un dört bir yanına lale dikti. Başta Emirgan Korusu olmak üzere İstanbul'un bir çok noktasında rengarenk görüntü oluşturan laleler havadan görüntülendi. Orta Asya’dan Anadolu’ya, kilimlerden tablolara, bahçelerden parklara kadar Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, İstanbul ve İstanbullularla yeniden buluştu. Nisan ayında başlayıp Mayıs ayında sona erecek olan 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renkleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti laleler ile adeta bir gelin gibi süsledi. İstanbul’un dört bir köşesindeki koru ve parklarda milyonlarca lale dikildi. Özellikle Emirgan Korusu'nda açan laleler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu. Lalelerin oluşturduğu rengarenk görüntüler havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler kendine hayran bırakırken, festival kapsamında bir çok etkinlik düzenlenecek. (SA-EY

