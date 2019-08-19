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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü - İSTANBUL

İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü - İSTANBUL

- İstanbul 'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü - Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet köprüsünden görüntüler İstanbul 'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü - Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin 100. bağımsızlık yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldıİSTANBUL (AA) - Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Afganistan bayrağının renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

İslam Bağımsızlık 

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