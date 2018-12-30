Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul’un göbeğinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerası

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların sokağa gelişi
-Çevreyi kontrol etmesi
-Hırsızların motosikleti çaldığı an
-Motorun fotoğrafları

( İSTANBUL - ÖZEL)-Hırsızlar park halindeki motosikleti çaldı İSTANBUL - Fatih Fındıkzade'de park halinde bulunan bir motosiklet, kimliği belirsiz iki hırsız tarafından çalındı. Kasklı ve motosikletle gelen hırsızların motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 17 Aralık günü saat 04:05 sıralarında Fatih Fındıkzade Haseki Sultan Mahallesi Münifpaşa Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gelen Ömer Mustafa Anuk, 34 AIJ 953 plakalı motosikletini yol üzerine park etti. Sabaha karşı sokak içerisinde dolaşarak keşif yapan hırsızlar, Ömer Mustafa Anuk’a ait motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre sokakta dolaşan hırsızlar, ardından park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan Anuk, motosikleti görmeyince şok yaşadı. Motosikletin çalındığı anlayan Anuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızların motosikleti çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların motosikletle sokağa geldiği, sonrasında ise motosikleti çalarak kayıplara karıştıkları görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı