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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı Haberi

İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı Haberi

Protokolün türbeye gelişi

General 

-Türbeden detaylar
-Kur’an tilaveti
-Edilen dualar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’un fethinin 566'ıncı yıl dönümü dolayısıyla kabri başında dualarla anıldı. Fatih Camii Haziresi içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı katıldı.
Türbede gerçekleştirilen program Kur’an tilavetiyle başlarken Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu’unun duasıyla sona erdi.
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