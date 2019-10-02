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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’un en işlek caddesinde bulunan caminin bahçesine diktiği ağaçlara gözü gibi bakıyor İzle

İstanbul’un en işlek caddesinde bulunan caminin bahçesine diktiği ağaçlara gözü gibi bakıyor İzle

Camiden detay

Zeytin Ağacı Cami Bahçesi Erimli Yaşlı Adam Ceviz Ağacı 

-Ağaçlardan detay
-Ahmet Kumbul detay
-röportaj
-Zeytinler detay

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi’nde cami bahçesinde bulunan zeytin ağacının verimliği görenler hayretler içerisinde kaldı İSTANBUL

- İstanbul İstiklal Caddesi’nde cami bahçesine 15 yıl önce arkadaşları ile beraber diktiği zeytin ve portakal ağaçlarını gözü gibi koruyan yaşlı adam, her gün ağaçlarının yanına gelerek hem geçmişi yad ediyor hem de ağaçlarına bakıyor. İstanbul’un en işlek caddesi özelliğini bulunduran İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Ağa Camii bahçesine 15 yıl önce arkadaşları ile beraber portakal, zeytin, ceviz ağaçları diken 70 yaşındaki Ahmet Kulpu, bahçe içerisinde bulunan ağaçlara her gün gözü gibi bakıyor. Kulpu, rahmetli arkadaşı tarafından dikilen ceviz ağacına da emanet olarak sahip çıkıp, her gün kontrol ediyor. Öte yandan cami bahçesinde bulunan zeytin ağacının verimliliği ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı. “Bunlara biz gözümüz gibi bakıyoruz” Caminin girişinde bulunan ceviz ağacını Mardinli bir arkadaşının diktiğini ifade eden Ahmet Kulpu, “15 yıl önce diktik. Arkadaşım hayatını kaybetti. Aşı zeytini diktik. Çok güzeldir. Kiraz da diktik. Kirazı 5 yıl önce diktim. Çok güzel kirazı oluyor. Bunlara biz gözümüz gibi bakıyoruz. Şuanda ilaçlarını ben veriyorum. Siyah üzümleri dikeli 3 yıl oldu. Tüm sulama budama işlerine ben bakıyorum. Hastalandım bakamadım, şimdi yeniden bakmaya başladım” dedi.

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