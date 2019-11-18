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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'un birçok yerinde etkili olan sis manzaraları havadan görüntülendi İzle

İstanbul'un birçok yerinde etkili olan sis manzaraları havadan görüntülendi İzle

-Sisin drone görüntüsü

Trafik Yoğunluğu Deniz Ulaşımı 

--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis altındaki şehir manzaraları havadan görüntülendi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis yer yer etkisini sürdürüyor. Sis nedeni ile bazı bölgelerde zaman zaman görüş mesafelerinin düştüğü görülürken, deniz ulaşımında aksamalar da yaşandı. Kent genelinde trafik yoğunluğuna da yol açan sis altındaki İstanbul, havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülerde İstanbul’da bir çok noktanın sis altında kaldığı görülüyor.
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