Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'un bayram sabahı boş yolları havadan görüntülendi İzle

İstanbul'un bayram sabahı boş yolları havadan görüntülendi İzle

Havadan görüntüler

Aritas Otobüs Şoförü Irak 

-Aktüel görüntüler
-Röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- İstanbul'da bayram sabahında yollar bomboş kaldı- İstanbul’da yollar “Bayram” etti İSTANBUL

- Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul'daki yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u görürken havadan çekilen görüntülerde megakenttin yollarındaki alışıldık araç kuyruklarının yerini az sayıda aracın bulunduğu yollara bıraktığı görüldü.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası da saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u gördü. İstanbul genelindeki birçok yoldaki boşluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5’te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü.
Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti. “Keşke hep böyle olsa” Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren Taksi sürücüsü Reşat Erdoğan, “Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, bizde memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor” şeklinde konuştu.
“Yolcular gideceği yere zamanında gidiyor” Tatil nedeniyle İstanbul dışına çıkan çok sayıda vatandaş olduğunu yolcu sayısının da azaldığını belirten bir otobüs şoförü, “Yolcu yok ki zaten rahat yolcu etsin, yolcularda gitti, kimse kalmadı, güzel bir şey. Benim için fark etmez trafikli ya da trafiksiz zaten yoldayız. Millet tatile gittiği için biraz fark ediyor. Güzel yani zamanında gidiyorsun, istiratini ediyorsun, yolcular gideceği yere zamanında gidiyor” dedi.
(HK-EY
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı