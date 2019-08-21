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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’u kara bulutlar sardı İzle

İstanbul’u kara bulutlar sardı İzle

Bulutlu gökyüzü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sel Baskınları Sağanak Yağmur Gökyüzü Şiddetli Yağış 


- İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.
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