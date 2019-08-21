İstanbul’u kara bulutlar sardı İzle



- İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.

