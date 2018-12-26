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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Kar yağışı yeşil alanları ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kaplarken yollardan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Özellikle Anadolu yakasında etkisini arttıran kar yağışı Ataşehir'i beyaz örtüye bürüdü. Yeşil alanlar ve evlerin çatıları beyaza bürünürken oluşan kar manzarası havadan görüntülendi. Yollarda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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