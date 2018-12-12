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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi

Kar manzaralarının drone görüntüsü

Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Beylikdüzü ve Hadımköy'den manzaralar

( İSTANBUL )- Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı İSTANBUL

- İstanbul'u etkisi altına kar yağışı, birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken yağışın oluşturduğu beyaz örtü havadan görüntülendi. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından İstanbul'un bir çok ilçesi beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü İstanbul'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların bazıları muhteşem kar manzarasında fotoğraf çekerken bazıları da karlı yollarda yürümekte zaman zaman zorluk çekti. Sabah saatlerinde karın etkili olmaya başladığı Beylikdüzü ve Hadımköy'de drone ile çekilen görüntülerde ortaya muhteşem kar manzaraları çıktı. (HK-HA-Y)
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