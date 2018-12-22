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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul trafiğinde yolda kalan araçların yardımına zabıta koşuyor

İstanbul trafiğinde yolda kalan araçların yardımına zabıta koşuyor

Havadan çekicilerin görüntüsü

Kamera Zabıta Mobese Mobese Kameraları Irak 

-Bir aracın kurtarılmasından detay görüntü
-Karda kalan araçların kurtarılması arşiv

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul trafiğine zabıta yardımı- İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı çekicilerinin çalışması havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da ana yollar, köprüler, gişe ve önemli kavşaklarda kaza veya arıza nedeniyle yolda kalan, trafik sıkışıklığına sebep olan araçlara İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı çekiciler yardıma ücretsiz olarak koşuyor. Yolda kalan araçların trafiği aksatmaması için zabıta ekipleri araçları çekerek uygun bir noktaya bırakıyor. Zabıta çekicilerinin çalışmaları havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yaparak İstanbul Trafik sorununa çözmek için yolda kalan araçların yardımına koşuyor. Ana yollar, köprüler, gişe ve önemli kavşaklarda kaza veya arıza nedeniyle yolda kalan, trafik sıkışıklığına sebep olan araçları ücretsiz olarak aynı hat üzerindeki en müsait yere çekiyor.Böylece araçlar çekici beklerken trafiğin aksamasına neden olmuyor. 11 adet kayar kasalı çekici aracı ve otobüs, kamyon gibi büyük araçların çekilmesi için de 7 adet çekici vinç bulunduran İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Trafik Kontrol Merkezi ve Çevreyolları Emniyet Trafik Denetleme Merkezi ekiplerinin, mobese kameraları vasıtasıyla tespit ettikleri arıza veya kaza durumlarına yönlendirmeleriyle olay yerine gidiyorlar. İBB Zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk durumunda ani müdahalede bulunmak, trafiğin nizamını sağlamak ve vatandaşların rahatsızlığını gidermek adına İstanbul genelinde toplam 18 noktada 7/24 olmak çalışarak hazır bekliyor. Öte yandan sürücülerden bu hizmet karşılığında hiç bir ücret alınmıyor. Zabıta çekici araçlarının Zabıta Daire Başkanlığından göreve çıkmaları havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde araçların trafikte belirlenen bölgelerine doğru gittikleri gözüküyor. İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı çekicilerin bulunduğu noktalar ise şöyle; Arupa Yakası’nda; 1. Haliç 2. Maslak 3. Şirinevler 4. Küçükçekmece 5. Mahmutbey Gişeler 6. Merter 7. Beylikdüzü 8. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 9. Küçükçekmece (Vinç) 10. Edirnekapı (Vinç) 11. Yenibosna (Vinç) Anadolu Yakası’nda 12. Kavacık 13. Bostancı Kavşağı 14. Çamlıca Gişeler 15. Kartal (Vinç) 16. Kurtköy Gişeler (Vinç) 17. Ümraniye (Vinç) 18. Pendik (Vinç)
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