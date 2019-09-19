İstanbul trafiğinde “slalom” yaparak terör estiren maganda yakalandı İzle

--Arşiv-



( İSTANBUL - ÖZEL)- Ehliyetine el konulan magandaya bin 218 lira para cezası kesildi- Sürücü 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak İSTANBUL



- Şile otoyolunda otomobiliyle süratli bir şekilde seyrettiği esnada “slalom” yaparak araçlara “makas” atan maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya bin 218 lira para cezası kesildi. İstanbul Şile otoyolu Çekmeköy mevkisinde otomobilli bir maganda, seyrettiği esnada bir anda “slalom” yapmaya başlamıştı. Dakikalarca bu şekilde zikzaklar çizerek giden maganda bir süre sonra araçlara “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Trafikte adeta terör estiren magandayı, arkadan takip eden arkadaşları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı. Ehliyetine el konulup para cezası kesildi Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntülerini inceleyen polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün otomobilinin plakasının 16 U 1945 olduğunu belirledi. Sürücüsünün de Hikmet E. olduğunu tespit eden polis, magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandaya, “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden bin 2 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira ve “Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddesine istinaden 108 lira olmak üzere toplamda bin 218 lira idari para cezası kesti. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak Ayrıca sürücü Hikmet E.’nin sürücü belgesine Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri” doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, (ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezine teslim edildi. (DCC-

