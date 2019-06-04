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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Aritas Trafik Yoğunluğu 

-Trafikten görüntü
-Araç yoğunluğundan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) - İBB yoğunluk haritasında trafik yüzde 54’lere ulaştı İSTANBUL

- Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlık, aile ziyaretleri ve gezmek için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB yoğunluk haritasında yüzde 54’lere ulaşan trafik drone ile havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte, vatandaşların şehir dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın birinci gününün sabahında boş kalan yollar, öğle saatlerinden itibaren tekrar yoğunlaşmaya başladı.
Özellikle Avrupa’dan Asya istikametinde araç yoğunluğu E-5 ve TEM Otoyolunda trafikte yoğunluğa neden oldu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54’lere ulaşırken, trafikte oluşan kilometrelerce yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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