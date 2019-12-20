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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Terkos Gölü’nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp oldu

İstanbul Terkos Gölü’nde kayık alabora oldu: 3 kişi kayıp oldu

Arama kurtarma botun getirilmesi

İlk Müdahale Kurtarma Botu Jandarma Urus 

-Jandarma ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )-Çatalca’da kayık alabora oldu 3 kişi kayboldu İSTANBUL

- İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü)’nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 3 erkek şahıs kayıp oldu. Başka bir balıkçının fark etmesi üzerine bir kişi kurtarılırken, diğer iki kişinin arama çalışmaları sabah sürecek. Olay, dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca’daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü’ne 3 arkadaş açılmaya başladı.
Bir süre sonra kayık alabora olması nedeniyle 3 kişi kayboldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, ilk müdahaleyi yaparak, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaralı olarak kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri gece saatlerine kadar arama yaptı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ile yoğun sis olması nedeniyle ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sabah saatlerinde devam edecek. Jandarma ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.
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