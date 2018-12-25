İstanbul Taksim’de hayran bırakan gün batımı Video

-vatandaşlar cep telefonu ile çekerken görüntü

-camiden görüntü

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( İSTANBUL ) İstanbul Taksim’de hayran bırakan günbatımı İSTANBUL



- İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Taksim Camii’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’da dün akşam Taksim Camii’nin arkasından Güneş’in batması izleyenleri mest etti. Yapımına devam edilen Taksim Camii’nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydettiği görüldü.



