Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul Taksim’de hayran bırakan gün batımı Video

İstanbul Taksim’de hayran bırakan gün batımı Video

günbatımından görüntü

Kubbe Cep Telefonu Irak 

-vatandaşlar cep telefonu ile çekerken görüntü
-camiden görüntü
-detaylar
-görüntü ve fotoğraflar istihbarat ftde

( İSTANBUL ) İstanbul Taksim’de hayran bırakan günbatımı İSTANBUL

- İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Taksim Camii’nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’da dün akşam Taksim Camii’nin arkasından Güneş’in batması izleyenleri mest etti. Yapımına devam edilen Taksim Camii’nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydettiği görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı