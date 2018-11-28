İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek: “Allah’ın izniyle arkadaşımız ölmedi”

-- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek röp

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( İSTANBUL )- Coşkunyürek: “Arkadaşımız, yoğun bakımda uyutuluyor” İSTANBUL



- Bayrampaşa’da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksi sürücüsünün son durumu hakkında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, “Arkadaşımız dün akşamki gibi yoğun bakımda uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok” dedi.

İstanbul Bayrampaşa’da aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi’nin son durumu ile ilgili açıklamayı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek yaptı. Elçi’nin ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesinde uyutulduğunu söyleyen Coşkunyürek, hayati tehlikesine ilişkin durumun doktoruyla yapılacak görüşmenin ardından netlik kazanacağını dile getirdi. “Arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor” Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Çoşkunyürek, “Gece 00.30 civarında Bayrampaşa’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sorgusuz, sualsiz, hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan müşteri arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Aracın içerisindeki kameradan da anlaşılıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor. Arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor” diye konuştu.

“Böyle bir canilik olabilir mi?” İlk müşterinin Beylikdüzü’den alındığını ifade eden Coşkunyürek, “Biz Beylikdüzü’den aldığını biliyoruz. Beylikdüzü’den Bayrampaşa’ya getirdiği müşteriyi indirdikten sonra sokaktan geçen bir cani biniyor. Çok kısa bir yolculuk yaptıktan sonra sorgusuz sualsiz kafasına sıkıyor. ‘Para ver, öldüreceğiz’ diye bir tehdit de yok. Böyle bir canilik olabilir mi?” dedi.

“Kabinin zorunlu hale getirilmesi şarttır” Ticari taksilerde kabin olmasının can güvenliği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Coşkunyürek, “Mevcut araçlara olur mu, olmaz mı? Bu da tartışılır. Mutlaka can güvenliği için kabin getirilmesi, kabin konulması veya kabinin zorunlu hale getirilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

“Allah’ın izniyle arkadaşımız ölmedi, ölmeyecek” Elçi’nin 3 yıldan beri taksicilik yaptığını dile getiren Coşkunyürek, “2 buçuk yaşında çocuğu var. Kendisi 26 yaşındaydı. Gerçekten işini dürüst yapan işini tam anlamıyla taksicilik mesleğine sarılmış bir arkadaşımızdı. İnşallah, Allah’ın izniyle arkadaşımız ölmedi, ölmeyecek de. İnşallah bütün dualarımız onunla” dedi.

(CS- ÖY-

