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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor İzle

İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı son birleşiminde FETÖ ' yü andıran 94 sokak ve cadde isminin değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Kararın ardından sokaklara verilen şehit, sanatçı, gazeteci, sporcu gibi isimlerin yer aldığı tabelalar İBB ekipleri tarafından yerleştirilmeye başlandı. Yapılan değişikliklerle birlikte 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül ile suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink ' in ismi İstanbul'daki FETÖ'yü andıran sokak isimlerinin yerine verildi.

Şehit İhlas Toplantı Terör Örgütü Saldırı 



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) çağrıştıran 94 cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda, zaman, hizmet, ışık, samanyolu gibi isimleri taşıyan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Asya ve Avrupa yakasındaki FETÖ/PDY ' yi çağrıştıran sokaklara şehit, sanatçı, gazeteci ve sporcular gibi önemli kişilerin isimleri verildi.
Alınan kararın ardından İBB ekipleri sokaklardaki tabelaları değiştirmeye başladı.
İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararın uygulanmaya konmasıyla birlikte Avrupa Yakasında bulunan 47 sokak ve caddenin isimleri tek tek değiştirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan Samanyolu Sokağına Trabzon Maçka ' da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ismi verildi.
Sokağa şehit Eren Bülbül isminin verilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, ' Önceden FETÖ'yü andırıyordu. Şimdi şehidimizin ismi verildi.
Mutluyuz. . Eski isimleri kötüydü Başka ismi vardı . İyi değildi. Çok memnunuz ' dedi.
Öte yandan Şişli 'de bulunan Samanyolu Sokağına ise suikaste kurban giden gazeteci Hrant Dink ' in ismi verildi.
Şişli'de sokağın adının Hrant Dink olmasıyla ilgili konuşan bir esnaf, “Hrant Dink çok değerli bir gazetecimizdi, hain bir saldırıya kurban gitti. Onun isminin verilmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.
Sokak isimlerindeki değişiklik vatandaşları mutlu etti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla birlikte Anadolu yakasındaki 47 sokak ve caddenin ismi değiştirildi. Ekipler tarafından Kartal ' da yapılan çalışmada, Samanyolu Caddesi ' nin ismi ' Başkumandan Caddesi ' olarak değiştirilirken, Dumanlı Sokak ' ın yeni adı Dumandağı Sokak oldu. İBB Meclisinin FETÖ ' yü çağrıştıran isimlere neşter vurması vatandaşları mutlu etti. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, cadde ve sokak isimlerinde yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşıladı. Başkumandan Caddesi ' ndeki çalışmaları izleyen bir vatandaş, “Yapılan değişiklik çok yerinde. Kültürümüzü yansıtan bir değişiklik olması daha da güzel” diye konuştu.
Başka bir vatandaş ise yapılan değişikliğin mutluluk verici olduğunu söyledi.


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