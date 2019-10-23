Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul semaları kızıla büründü

İstanbul semaları kızıla büründü

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kırmızı Işık 


- Gün batımında kızıla bürünen İstanbul semalarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırılması eşlik edince ortaya masalsı görüntüler çıktı. İstanbul’un en önemli simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gün batımında kırmızı ışıklar ile aydınlatıldı. Gün batımı ile İstanbul semaları kızıla bürünürken köprünün de kırmızı ışıklarla manzaraya eşlik etmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Havadan çekilen görüntülerde köprünün kırmızı ışıklar ile aydınlatılırken üzerinde geçen araçlarında sarı ışıkları da manzarayı süsledi. Bulutlar ise gün batımını süsleyerek manzaraya masalsı bir görüntü kattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı