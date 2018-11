İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı Odakule’de gerçekleştirildi

-Salondan genel ve detay

( İSTANBUL )- Bakan Selçuk: “Eğitim demokrasi ve ekonomi ile birlikte hareket etmesi gereken bir üçlünün ayağıdır” İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Sanayi Odası’nın Kasım Ayı Meclis Toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Eğitim demokrasi ile ve ekonomi ile birlikte hareket etmesi gereken bir üçlünün ayağıdır” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimin kendi başına bir kurum olmadığını belirten Bakan Selçuk, “Eğitim demokrasi ile ve ekonomi ile birlikte hareket etmesi gereken bir üçlünün ayağıdır” dedi.

“Bizim doğmamış çocuklara hesabımız var” Çocukların önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, “İstanbul Sanayi Odası, bizim bundan sonraki süreçte çok büyük projelere birlikte imza atacağımız bir ortam. Bu imzaları biz bugünkü çocuklarımızın geleceği için de düşünüyoruz. Bizim doğmamış çocuklara hesabımız var. Bizim doğmamış çocuklara vebalimiz var. Bunların üstesinden gelebilmek için de eğitimin niteliği konusunda oldukça yetkin çalışmalara ihtiyacımız var” dedi.

“Zamanın ruhunu kavramak ve bunun idraki neticesinde bir tedbir almak bizim çok öncelikli" Türkiye’nin mevcut durumunu diğer ülkelerle de kıyaslayan Ziya Selçuk, “Biz bugün Türkiye olarak Amerika ile ya da 'gelişmiş' ülkelerle aynı tarihte yaşıyoruz onlarla ama onlarla aynı zamanda yaşamıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım. Zamanın ruhunu kavramak ve bunun idraki neticesinde bir tedbir almak bizim çok öncelikli amaçlarımız arasında” ifadelerini kullandı. “Bizim hepimiz dememiz gerekiyor” Vizyon 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Bakan Selçuk, “Eğer birisi bir yerde biz diyorsa muhakkak öteki vardır. Bizim hepimiz dememiz gerekiyor. Artık hepimiz demek zorundayız. Bunu demediğimizde ülkenin millet olarak belirli bir odak yaratması ve o odağın etrafında yeni bir nüfuz alanı oluşturması gerçekten çok zor. Vizyon 2023 ile aslında Türkiye’de zaten var olan bir zihinsel entelektüel sermayesini belirli bir çerçeveye ve ortama koymaya çalıştık. Biz eğitimi bir sistem olarak görüyoruz ve her sistem gibi eğitim sisteminin de alt sistemleri ve bileşenleri var. Bu sistemin herhangi bir unsuruyla küçücük bir oynama olduğunda bütün sistemler ve alt bileşenler birbirinden olumsuz ya da olumlu etkileniyorlar. O sebeple mevcut alt sistemlerin hepsinin bir matris düzeninde ele alınması ve hangi alt sistemde ne yapılırsa diğer alt sistemler ne şekilde etkilenir şeklinde bir makro bakışa ihtiyacımız var” dedi.

“Eğer şu ana kadar yapılan yatırımlar olmasaydı şu an bizim nitelikten söz etmemiz de çok mümkün olmayacaktı” Son 16 yılda eğitim alanındaki çalışmaların önemine vurgu yapan Ziya Selçuk, “Bir eğitim ve öğrenme analitiği bakış açımız var. Bu Türkiye’nin ilk kez konuştuğu bir şey. Eğitim analitiği ve öğrenme analitiği dediğimiz şey bütün süreçlerin ölçülebilirliği ve değerlendirilebilirliği üzerine yeni bir metodoloji dünyada bir süredir kullanılan. Fakat Türkiye kendi öğrenme süreçlerinin kalitesi üzerinde çok fazla duramadı. Şimdiye kadar Ak Parti döneminde son 16 yıldır inanılmaz derecede fiziksel alanda, dijital alanda, öğretmen sayısı, derslik alanında ve benzeri alanlarda çok büyük atılımlar yapıldı. Bu atılımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılırken aslında biz bir, iki, üçü gerçekleştirmiş olduk ve şimdi dört, beş, altı demenin zamanı. Yani yapılanların üzerine bir şeyler yapmamız lazım ve biraz girdi temelli olmaktan çıktı ve çıktı temelli oluşa doğru yönelmemiz lazım. Eğer şu ana kadar yapılan yatırımlar olmasaydı şu an bizim nitelikten söz etmemiz de çok mümkün olmayacaktı” şeklinde konuştu.

