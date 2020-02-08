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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul sabaha karla uyandı

İstanbul sabaha karla uyandı

devam eden kar yağışından görnütü

Hafta Sonu Kar Yağışı 

-sabah karlı manzaradan görüntü
-karlı evlerin çatısından görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sürdü. İstanbullular sabaha karla uyandı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden devam etti. Kentin genelinde etkili olan kar yağışı birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbullular hafta sonu karla uyandı.
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