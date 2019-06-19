İstanbul polisinin başarısı ödüllendirildi İzle

-Ödül töreninden görüntü

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( İSTANBUL )- İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan:- “METE Sistemini kendi teşkilatımıza İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yerleştirmeye çalışıyoruz“ İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geliştirilen denetleme projesi METE kapsamında performanslarıyla dereceye giren polislere, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından düzenlenen programla ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “METE Sistemini kendi teşkilatımıza İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan ve performanslarıyla başarı gösteren polis, amir ve müdürler için ödül töreni düzenledi.

Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi üzerinden belirlenen başarılı emniyet mensuplarının ödül töreni Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende 25 emniyet mensubuna başarılarından dolayı ödül verildi.

Terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Terörle mücadelede çok iyi durumdayız. Çok şükür İstanbul'un terörle anılan bir yeri kalmadı. Olay sayıları dip yaptı. Geçen sene 33 olan olay sayısı bu sene inanıyorum ki daha aşağıları gelecektir. Artık inlerinden kafalarını çıkaramaz hale geldiler. Öte yandan siber suçlarla mücadele şubemizde birçok ilke imza attık. Yasa dışı bahis şirketlerinden kripto paraları aracı kullanarak haksız kazanç elde edenlere kadar Türkiye'de ilk olarak isimlendirdiğimiz operasyonlar yaptık. Bu süreçte narkotik şubemizde de başarılar katlanarak arttı. 2018 ile 2019 yılları ilk 6 aylık verilere göre yakalanan eroin miktarı 708 kilogramdan 2 ton 550 kilograma, esrar miktarı 3 ton 310 kilogramdan 4 ton 225 kilograma, uyuşturucu hap miktarı 3 milyon 59 binden 8 milyon 688 bine, kokain miktarı 167 kilogramdan 420 kilograma ulaştı. 2018 yılında 5 buçuk ton olan toplam yakalama miktarı bu yıl bu tarihten itibaren 7 buçuk tona ulaşarak büyük bir başarıya imza atıldı. Asayiş olaylarında da çok hızlı bir gerileme var. 2018 yılında ilk 6 ayı ile 2019'un ilk 6 ayını kıyasladığımızda iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 23, evden hırsızlık olaylarında yüzde 28, oto ve otogar hırsızlık konularında da ortalama yüzde 32 bir azalma söz konusudur. Tabi suç oranlarında ki bu düşüş ile hiç şüphesiz gece kartallarımız bunda pay sahibi” dedi.

“Bir sonraki dönemde hedefimiz 5 dakika” Eylül ve Ekim aylarında olaylara müdahale süresinin 5 dakikaya hedeflendiğini ifade eden Mustafa Çalışkan, “Ekiplerimizin olaya intikal süresi şu an 7 dakika ile 7 buçuk dakika arasında değişiyor. Ortalama 24 saatte 3 bin civarında ekip sevk ediyoruz. Bu 3 bin ekibimiz İstanbul'un 39 ilçesini kastediyorum. Ortalama 7- 7 buçuk dakika da olay yerine intikal ediyor. Bir sonraki dönemde Eylül, Ekim aylarını kast ediyorum. Hedefimiz 5 dakika” şeklinde konuştu.

“Hedefimizde de hep beraber kilitlenip netice alıyoruz” METE Projesini tüm teşkilata uygulamak için hedef belirlediklerini ifade eden Mustafa Çalışkan, “Temel mantık şu. Çavuş oku dediğimiz Mete'nin kullandığı ve ordusunda Mete nereye atarsa bu oku ses çıkarıyor bu. Ordu mensuplarını da askerlerinin de aynı istikamete ok attığı bir sistem. Bizim yaptığımız işle de doğru orantılı. Biz de METE Sistemini kendi teşkilatımıza İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yerleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimizi belirliyoruz. Hedefimizde de hep beraber kilitlenip netice alıyoruz” diye konuştu.



