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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul polisi okul çevrelerini didik didik aradı

İstanbul polisi okul çevrelerini didik didik aradı

Okul çevrelerinin aranması

Polis İnter Polis Ekipleri Öğrenciler Seyyar Satıcılar 

-İnternet kafenin aranması
-Kahvehane ve araçların aranması
-Seyyar satıcıların aranması

( İSTANBUL )- Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri okul çevrelerini didik didik aradı İSTANBUL

- Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri 22 okulun çevresinde “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulama kapsamında birçok okulun çevresi didik didik aranırken, şüpheli görülen vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Mobil Okul Timleri ile birlikte, “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi kapsamında ilçe genelindeki 22 okulun çevresindeki bir çok işyeri ve metruk binayı didik didik aradı. Özellikle öğrencilerin yoğun oldukları internet cafeleri de arayan polis ekipleri, şüpheli gördükleri vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Okul çevresindeki seyyar satıcıları da arayan polis ekipleri, midye satan seyyar midyecinin tezgahını aramayı da ihmal etmedi. Okul önlerinde seyir halinde olan araçları durduran polisler, araçların bagajlarını ve içlerini de arayarak hiçbir olumsuzluğa imkan tanımadı. Polis ekiplerinin okul çevrelerinde yıl içerisinde belirli aralıklarla uygulama yaptıkları ifade edildi.
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