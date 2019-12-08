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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
(İSTANBUL Pendik'te 10 bin TL değerinde ham pirinç ürün çalan hırsızlar kamerada Haberi

(İSTANBUL Pendik'te 10 bin TL değerinde ham pirinç ürün çalan hırsızlar kamerada Haberi

güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-şahısların kapıyı açmaya çalışması

İSTANBUL

- Pendik’te 10 bin TL değerinde ham madde pirinç çalındı. Pirinçleri çalmaya giren şahısların iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Güzelyalı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 10 Kasım günü meydana geldi. İş yerine gelerek yüzlerini kamufle eden 3 kişi 10 bin TL değerinde ham pirinç ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Kayıplara karışan 3 şahsı polis ekipleri bulmak için çalışma başlattı. Olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Elde edinilen güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan S. K. (20) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdır. Kameraya yansıyan görüntüde, şahısların yüzleri kapatmaya çalışmaları dikkat çekti.
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