İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden Aydos Ormanları'nda çıkan yangın hakkında açıklama



- Sultanbeyli Aydos Ormanlarında çıkan yangınla ilgili İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada, "Yangın 0,8 hektar (8 dönüm) ormanlık alanda etkili olmuş, örtü yangını şeklinde devam etmiş ve ağaçlar zarar görmemiştir" denildi. Sultanbeyli Aydos Ormanlarında çıkan yangınla ilgili İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada yangının 8 dönün ormanlık alanda etkili olduğu belirtilirken yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamanın tamamı ise şöyle: "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki Aydos Ormanları Hasanpaşa Mevkiinde 06 Nisan 2018 Cuma günü saat 13:30 sıralarında 4 farklı noktadan çıkan orman yangınına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince müdahale edilerek 15:20 de yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangın 0,8 hektar (8 dönüm) ormanlık alanda etkili olmuş, örtü yangını şeklinde devam etmiş ve ağaçlar zarar görmemiştir. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

