İstanbul narkotik polisinden yurt dışında operasyon İzle

-Yakalanan uyuşturucu maddelerin sergilenmesi



( İSTANBUL )- 500 bin adet ecstasy hap ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon gerçekleştirdi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyon, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi. Hollanda'dan ev aksesuarları yükünün arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan ile Sırbistan sınırında başa araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Narkotik Suçlara Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan narkotik polisi, Sırbistan - Bulgaristan sınırında operasyon için harekete geçti. Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı. Operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

