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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL İzle

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL İzle

- Zanlıların Emniyetten çıkışı İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu - 1,1 ton skankın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 1,1 ton skank ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye gönderildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Mart'ta Muğla'da düzenlenen ve 1 ton 100 kilogram skankın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında uyuşturucu grubunun elebaşı olduğu iddia edilen Arnavutluk uyruklu M.K'nin de yer aldığı 11 şüpheli, hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. - Olay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin yüklü miktarda skankı Arnavutluk'tan gemiyle Muğla'ya, oradan da karayoluyla İstanbul 'a getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı. İstanbul polisi, 6 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Milas'ta Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği ortak operasyonda, 4'ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişiyi gözaltına almıştı.Bir depoda yapılan aramada, çeşitli yerlere zulalanmış 1 ton 100 kilogram skank ele geçirilmişti.

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