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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul merkezli terör operasyonu - İSTANBUL

İstanbul merkezli terör operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar İstanbul merkezli terör operasyonu - Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de Mardin kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınakta ele geçirilen dijital materyallerden kimlik bilgileri çıkan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, İstanbul , Muş ve Kocaeli'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 28 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü Mermi 

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