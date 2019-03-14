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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu - İSTANBUL İzle

İstanbul merkezli sahte altın operasyonu - İSTANBUL İzle

- Operasyondan görüntüler - Sergiden detaylar İstanbul merkezli sahte altın operasyonu - Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Mart'ta İstanbul , Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da 146 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar ile bakır ve gümüş plakalar basın mensuplarına sergilendi.

Adli Kontrol Sahte Altın Basın Mensupları Irak Trol 

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